Roblox
  • Designer de Produto

  • Designer UX

Roblox Designer UX Salários

A remuneração de Designer UX in United States na Roblox varia de $189K por year para IC1 a $470K por year para IC6. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $350K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Roblox. Última atualização: 10/8/2025

Média Nível
Adicionar RemuneraçãoComparar Níveis
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bónus
IC1
Product Designer
$189K
$150K
$35.8K
$2.9K
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
Senior Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$361K
$217K
$143K
$0
$160K

Seja Remunerado, Não Enganado

Negociámos milhares de ofertas e alcançamos regularmente aumentos de 30 mil dólares+ (por vezes 300 mil dólares+). Negoceie o seu salário ou o seu currículo revisto pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Cronograma de Aquisição

45%

ANO 1

35%

ANO 2

20%

ANO 3

Tipo de Ações
RSU

Na Roblox, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 45% adquire-se no 1st-ANO (11.25% trimestral)

  • 35% adquire-se no 2nd-ANO (8.75% trimestral)

  • 20% adquire-se no 3rd-ANO (5.00% trimestral)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

33%

ANO 1

33%

ANO 2

33%

ANO 3

Tipo de Ações
RSU

Na Roblox, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 33% adquire-se no 1st-ANO (8.25% trimestral)

  • 33% adquire-se no 2nd-ANO (8.25% trimestral)

  • 33% adquire-se no 3rd-ANO (8.25% trimestral)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na Roblox, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Designer UX na Roblox in United States situa-se numa remuneração total anual de $685,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Roblox para a função de Designer UX in United States é $385,000.

Outros Recursos