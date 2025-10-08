Robinhood Engenheiro de Software Full-Stack Salários

A remuneração de Engenheiro de Software Full-Stack in United States na Robinhood varia de $198K por year para L1 a $903K por year para L6. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $381K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Robinhood. Última atualização: 10/8/2025

Nome do Nível Total Base Ações ( /yr ) Bónus L1 IC3 ( Nível de Entrada ) $198K $143K $38.3K $17.5K L2 IC4 $302K $179K $102K $21.5K L3 IC5 $411K $210K $183K $17.8K L4 IC6 $ -- $ -- $ -- $ -- Ver 2 Mais Níveis

$160K Seja Remunerado, Não Enganado Negociámos milhares de ofertas e alcançamos regularmente aumentos de 30 mil dólares+ (por vezes 300 mil dólares+). Negoceie o seu salário ou o seu currículo revisto pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Últimas Submissões Salariais

​ Filtro de Tabela Subscrever Adicionar Adicionar Remuneração Adicionar Remuneração

Empresa Localização | Data Nome do Nível Etiqueta Anos de Experiência Total / Na Empresa Remuneração Total ( USD ) Base | Ações (ano) | Bónus Nenhum salário encontrado Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

Receba notificações de novos salários Exportar DadosVer Vagas Abertas

RH / Recrutamento? Crie uma proposta interativa

Cronograma de Aquisição Principal Alternativa 1 25 % ANO 1 25 % ANO 2 25 % ANO 3 25 % ANO 4 Tipo de Ações RSU Na Robinhood, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos: 25 % adquire-se no 1st - ANO ( 6.25 % trimestral )

25 % adquire-se no 2nd - ANO ( 6.25 % trimestral )

25 % adquire-se no 3rd - ANO ( 6.25 % trimestral )

25 % adquire-se no 4th - ANO ( 6.25 % trimestral ) 100 % ANO 1 Tipo de Ações RSU Na Robinhood, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 1 anos: 100 % adquire-se no 1st - ANO ( 25.00 % trimestral )

Qual é o calendário de aquisição na Robinhood ?

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada Subscrever ofertas Engenheiro de Software verificadas . Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais → Introduza o Seu E-mail Introduza o Seu E-mail Subscrever Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.