A remuneração de Engenheiro de Criptografia in United States na Robinhood totaliza $182K por year para L1. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $185K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Robinhood. Última atualização: 10/8/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bónus
L1
$182K
$140K
$42K
$0
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Robinhood, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire-se no 1st-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire-se no 2nd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire-se no 3rd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire-se no 4th-ANO (6.25% trimestral)
100%
ANO 1
Na Robinhood, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 1 anos:
100% adquire-se no 1st-ANO (25.00% trimestral)