Robinhood
Robinhood Engenheiro de Software Backend Salários em United States

A remuneração de Engenheiro de Software Backend in United States na Robinhood varia de $200K por year para L1 a $469K por year para L4. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $272K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Robinhood. Última atualização: 10/8/2025

Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bónus
L1
IC3(Nível de Entrada)
$200K
$134K
$53.6K
$12.4K
L2
IC4
$294K
$180K
$96.2K
$18.5K
L3
IC5
$431K
$217K
$190K
$23.4K
L4
IC6
$469K
$217K
$230K
$22.7K
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na Robinhood, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (6.25% trimestral)

100%

ANO 1

Tipo de Ações
RSU

Na Robinhood, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 1 anos:

  • 100% adquire-se no 1st-ANO (25.00% trimestral)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software Backend na Robinhood in United States situa-se numa remuneração total anual de $518,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Robinhood para a função de Engenheiro de Software Backend in United States é $284,000.

