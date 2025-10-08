Robinhood Engenheiro de Software Backend Salários em Greater Toronto Area

A remuneração de Engenheiro de Software Backend in Greater Toronto Area na Robinhood varia de CA$148K por year para L1 a CA$201K por year para L2. O pacote de remuneração in Greater Toronto Area mediano year totaliza CA$209K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Robinhood. Última atualização: 10/8/2025

Nome do Nível Total Base Ações ( /yr ) Bónus L1 IC3 ( Nível de Entrada ) CA$148K CA$108K CA$29.6K CA$11.2K L2 IC4 CA$201K CA$146K CA$45K CA$9.8K L3 IC5 CA$ -- CA$ -- CA$ -- CA$ -- L4 IC6 CA$ -- CA$ -- CA$ -- CA$ -- Ver 2 Mais Níveis

Empresa Localização | Data Nome do Nível Etiqueta Anos de Experiência Total / Na Empresa Remuneração Total ( CAD ) Base | Ações (ano) | Bónus Nenhum salário encontrado Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

Cronograma de Aquisição Principal Alternativa 1 25 % ANO 1 25 % ANO 2 25 % ANO 3 25 % ANO 4 Tipo de Ações RSU Na Robinhood, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos: 25 % adquire-se no 1st - ANO ( 6.25 % trimestral )

25 % adquire-se no 2nd - ANO ( 6.25 % trimestral )

25 % adquire-se no 3rd - ANO ( 6.25 % trimestral )

25 % adquire-se no 4th - ANO ( 6.25 % trimestral ) 100 % ANO 1 Tipo de Ações RSU Na Robinhood, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 1 anos: 100 % adquire-se no 1st - ANO ( 25.00 % trimestral )

Qual é o calendário de aquisição na Robinhood ?

