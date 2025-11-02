Diretório de Empresas
Robert Walters
Robert Walters Recrutador Salários

O pacote de remuneração in Taiwan mediano de Recrutador na Robert Walters totaliza NT$999K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Robert Walters. Última atualização: 11/2/2025

Pacote Mediano
company icon
Robert Walters
Recruiter
Taipei, TP, Taiwan
Total por ano
NT$999K
Nível
-
Base
NT$999K
Stock (/yr)
NT$0
Bónus
NT$0
Anos na empresa
2 Anos
Anos exp
7 Anos
Últimas Submissões Salariais
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Recrutador na Robert Walters in Taiwan situa-se numa remuneração total anual de NT$2,376,598. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Robert Walters para a função de Recrutador in Taiwan é NT$795,703.

