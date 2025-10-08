Diretório de Empresas
Rivos
  • Salários
  • Engenheiro de Hardware

  • ASIC Engineer

Rivos ASIC Engineer Salários

O pacote de remuneração in United States mediano de ASIC Engineer na Rivos totaliza $200K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Rivos.

Pacote Mediano
company icon
Rivos
Senior Member of Technical Staff
Austin, TX
Total por ano
$200K
Nível
L5
Base
$200K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$0
Anos na empresa
3 Anos
Anos exp
14 Anos
Quais são os níveis de carreira na Rivos?

$160K

Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Rivos, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um ASIC Engineer na Rivos in United States situa-se numa remuneração total anual de $240,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Rivos para a função de ASIC Engineer in United States é $200,000.

Outros Recursos