Rivian Engenheiro de Sistemas Salários

A remuneração de Engenheiro de Sistemas in United States na Rivian varia de $171K por year para RIV-4 a $223K por year para RIV-5. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $233K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Rivian. Última atualização: 10/8/2025

Nome do Nível Total Base Ações ( /yr ) Bónus RIV-3 Software Engineer I ( Nível de Entrada ) $ -- $ -- $ -- $ -- RIV-4 Software Engineer II $171K $133K $30K $7.2K RIV-5 Senior Software Engineer $223K $163K $56.3K $4K RIV-6 Staff Software Engineer $ -- $ -- $ -- $ -- Ver 3 Mais Níveis

$160K Seja Remunerado, Não Enganado Negociámos milhares de ofertas e alcançamos regularmente aumentos de 30 mil dólares+ (por vezes 300 mil dólares+). Negoceie o seu salário ou o seu currículo revisto pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Últimas Submissões Salariais

​ Filtro de Tabela Subscrever Adicionar Adicionar Remuneração Adicionar Remuneração

Empresa Localização | Data Nome do Nível Etiqueta Anos de Experiência Total / Na Empresa Remuneração Total ( USD ) Base | Ações (ano) | Bónus Nenhum salário encontrado Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

Receba notificações de novos salários Exportar DadosVer Vagas Abertas

RH / Recrutamento? Crie uma proposta interativa

Cronograma de Aquisição Principal Alternativa 1 Alternativa 2 50 % ANO 1 50 % ANO 2 Tipo de Ações RSU Na Rivian, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 2 anos: 50 % adquire-se no 1st - ANO ( 12.50 % trimestral )

50 % adquire-se no 2nd - ANO ( 12.50 % trimestral ) 25 % ANO 1 25 % ANO 2 25 % ANO 3 25 % ANO 4 Tipo de Ações RSU Na Rivian, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos: 25 % adquire-se no 1st - ANO ( 25.00 % anual )

25 % adquire-se no 2nd - ANO ( 25.00 % anual )

25 % adquire-se no 3rd - ANO ( 25.00 % anual )

25 % adquire-se no 4th - ANO ( 25.00 % anual ) 25 % ANO 1 25 % ANO 2 25 % ANO 3 25 % ANO 4 Tipo de Ações RSU Na Rivian, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos: 25 % adquire-se no 1st - ANO ( 6.25 % trimestral )

25 % adquire-se no 2nd - ANO ( 6.25 % trimestral )

25 % adquire-se no 3rd - ANO ( 6.25 % trimestral )

25 % adquire-se no 4th - ANO ( 6.25 % trimestral )

Qual é o calendário de aquisição na Rivian ?

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada Subscrever ofertas Engenheiro de Software verificadas . Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais → Introduza o Seu E-mail Introduza o Seu E-mail Subscrever Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.