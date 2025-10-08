A remuneração de Engenheiro de Software Full-Stack in San Francisco Bay Area na Rivian varia de $162K por year para RIV-3 a $277K por year para RIV-6. O pacote de remuneração in San Francisco Bay Area mediano year totaliza $210K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Rivian. Última atualização: 10/8/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bónus
RIV-3
$162K
$136K
$24.6K
$1K
RIV-4
$183K
$151K
$29.6K
$2.4K
RIV-5
$238K
$188K
$45.9K
$3.9K
RIV-6
$277K
$202K
$63.8K
$11.6K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
50%
ANO 1
50%
ANO 2
Na Rivian, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 2 anos:
50% adquire-se no 1st-ANO (12.50% trimestral)
50% adquire-se no 2nd-ANO (12.50% trimestral)
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Rivian, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 2nd-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 3rd-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 4th-ANO (25.00% anual)
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Rivian, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire-se no 1st-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire-se no 2nd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire-se no 3rd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire-se no 4th-ANO (6.25% trimestral)