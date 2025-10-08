Diretório de Empresas
Rivian
Rivian Engenheiro de Software Full-Stack Salários

A remuneração de Engenheiro de Software Full-Stack in United States na Rivian varia de $164K por year para RIV-3 a $342K por year para RIV-7. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $289K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Rivian. Última atualização: 10/8/2025

Média Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bónus
RIV-3
Software Engineer I(Nível de Entrada)
$164K
$132K
$30.5K
$1.7K
RIV-4
Software Engineer II
$182K
$150K
$29.5K
$2.7K
RIV-5
Senior Software Engineer
$234K
$181K
$44.4K
$8.4K
RIV-6
Staff Software Engineer
$278K
$199K
$66.2K
$13.2K
$160K

Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Cronograma de Aquisição

50%

ANO 1

50%

ANO 2

Tipo de Ações
RSU

Na Rivian, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 2 anos:

  • 50% adquire-se no 1st-ANO (12.50% trimestral)

  • 50% adquire-se no 2nd-ANO (12.50% trimestral)

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na Rivian, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (25.00% anual)

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na Rivian, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (6.25% trimestral)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software Full-Stack na Rivian in United States situa-se numa remuneração total anual de $388,750. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Rivian para a função de Engenheiro de Software Full-Stack in United States é $265,000.

