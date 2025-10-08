A remuneração de Recrutador Técnico in United States na Rivian varia de $155K por year a $275K. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $175K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Rivian. Última atualização: 10/8/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bónus
RIV-3
$ --
$ --
$ --
$ --
RIV-4
$ --
$ --
$ --
$ --
RIV-5
$ --
$ --
$ --
$ --
RIV-6
$192K
$173K
$10.8K
$8.3K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
50%
ANO 1
50%
ANO 2
Na Rivian, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 2 anos:
50% adquire-se no 1st-ANO (12.50% trimestral)
50% adquire-se no 2nd-ANO (12.50% trimestral)
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Rivian, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 2nd-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 3rd-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 4th-ANO (25.00% anual)
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Rivian, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire-se no 1st-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire-se no 2nd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire-se no 3rd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire-se no 4th-ANO (6.25% trimestral)