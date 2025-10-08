Rivian Designer UX Salários

A remuneração de Designer UX in United States na Rivian varia de $160K por year para RIV-4 a $212K por year para RIV-6. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $172K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Rivian. Última atualização: 10/8/2025

Nome do Nível Total Base Ações ( /yr ) Bónus RIV-3 Product Designer $ -- $ -- $ -- $ -- RIV-4 Product Designer $160K $141K $15K $3.3K RIV-5 Senior Product Designer $221K $167K $39.4K $13.9K RIV-6 Staff Product Designer $212K $174K $25K $13K Ver 3 Mais Níveis

Últimas Submissões Salariais

Cronograma de Aquisição Principal Alternativa 1 Alternativa 2 50 % ANO 1 50 % ANO 2 Tipo de Ações RSU Na Rivian, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 2 anos: 50 % adquire-se no 1st - ANO ( 12.50 % trimestral )

50 % adquire-se no 2nd - ANO ( 12.50 % trimestral ) 25 % ANO 1 25 % ANO 2 25 % ANO 3 25 % ANO 4 Tipo de Ações RSU Na Rivian, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos: 25 % adquire-se no 1st - ANO ( 25.00 % anual )

25 % adquire-se no 2nd - ANO ( 25.00 % anual )

25 % adquire-se no 3rd - ANO ( 25.00 % anual )

25 % adquire-se no 4th - ANO ( 25.00 % anual ) 25 % ANO 1 25 % ANO 2 25 % ANO 3 25 % ANO 4 Tipo de Ações RSU Na Rivian, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos: 25 % adquire-se no 1st - ANO ( 6.25 % trimestral )

25 % adquire-se no 2nd - ANO ( 6.25 % trimestral )

25 % adquire-se no 3rd - ANO ( 6.25 % trimestral )

25 % adquire-se no 4th - ANO ( 6.25 % trimestral )

Qual é o calendário de aquisição na Rivian ?

