Rivian and Volkswagen Group Technologies
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Engenheiro de Software Backend

Rivian and Volkswagen Group Technologies Engenheiro de Software Backend Salários

O pacote de remuneração in United States mediano de Engenheiro de Software Backend na Rivian and Volkswagen Group Technologies totaliza $194K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Rivian and Volkswagen Group Technologies. Última atualização: 10/8/2025

Pacote Mediano
company icon
Rivian and Volkswagen Group Technologies
Software Engineer
Palo Alto, CA
Total por ano
$194K
Nível
L4
Base
$160K
Stock (/yr)
$25.5K
Bónus
$8K
Anos na empresa
0 Anos
Anos exp
4 Anos
Quais são os níveis de carreira na Rivian and Volkswagen Group Technologies?

$160K

Últimas Submissões Salariais
AdicionarAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software Backend na Rivian and Volkswagen Group Technologies in United States situa-se numa remuneração total anual de $326,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Rivian and Volkswagen Group Technologies para a função de Engenheiro de Software Backend in United States é $193,500.

