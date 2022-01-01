Diretório de Empresas
Rite Aid
Rite Aid Salários

A faixa salarial da Rite Aid varia de $33,446 em remuneração total por ano para um Serviço de Atendimento ao Cliente no limite inferior a $271,350 para um Gestor de Programa no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Rite Aid. Última atualização: 8/21/2025

$160K

Desenvolvimento de Negócios
$258K
Serviço de Atendimento ao Cliente
$33.4K
Gestor de Ciência de Dados
$179K

Cientista de Dados
$80.4K
Recursos Humanos
$86.6K
Tecnólogo de Informação (TI)
$62.1K
Jurídico
$251K
Médico
$83.3K
Designer de Produto
$174K
Gestor de Programa
$271K
Vendas
$39.8K
Analista de Cibersegurança
$241K
Engenheiro de Software
$66.2K
Gestor de Engenharia de Software
$206K
Arquiteto de Soluções
$164K
FAQs

O cargo mais bem pago reportado na Rite Aid é Gestor de Programa at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $271,350. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Rite Aid é $164,175.

Outros Recursos