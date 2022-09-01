Diretório de Empresas
Riskonnect
Riskonnect Salários

A faixa salarial da Riskonnect varia de $25,556 em remuneração total por ano para um Cientista de Dados no limite inferior a $128,627 para um Gestor de Produto no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Riskonnect. Última atualização: 8/21/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $86K
Analista de Negócios
$58.8K
Serviço de Atendimento ao Cliente
$88.2K

Cientista de Dados
$25.6K
Gestor de Produto
$129K
FAQs

O cargo mais bem pago reportado na Riskonnect é Gestor de Produto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $128,627. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Riskonnect é $86,000.

