Riskified
Riskified Salários

O salário da Riskified varia de $96,592 em remuneração total por ano para um Recursos Humanos na extremidade inferior a $206,500 para um Vendas na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Riskified. Última atualização: 9/18/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $142K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro DevOps

Vendas
Median $207K
Desenvolvimento de Negócio
$162K

Analista de Dados
$131K
Cientista de Dados
$129K
Recursos Humanos
$96.6K
Operações de Marketing
$118K
Designer de Produto
$122K
Gestor de Produto
$173K
Engenheiro de Vendas
$189K
Gestor de Engenharia de Software
$199K
Arquitecto de Soluções
$159K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Riskified é Vendas com uma remuneração total anual de $206,500. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Riskified é $150,508.

