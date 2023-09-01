Diretório de Empresas
Rise8
Rise8 Salários

O salário da Rise8 varia de $175,000 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $211,446 para um Gestor de Produto na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Rise8. Última atualização: 9/18/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $175K
Designer de Produto
$185K
Gestor de Produto
$211K

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Rise8 é Gestor de Produto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $211,446. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Rise8 é $184,598.

