Diretório de Empresas
Rise People
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa

Rise People Salários

O salário da Rise People varia de $40,079 em remuneração total por ano para um Copywriter na extremidade inferior a $118,286 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Rise People. Última atualização: 9/18/2025

$160K

Seja Remunerado, Não Enganado

Negociámos milhares de ofertas e alcançamos regularmente aumentos de 30 mil dólares+ (por vezes 300 mil dólares+). Negoceie o seu salário ou o seu currículo revisto pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Copywriter
$40.1K
Gestor de Produto
$60.8K
Engenheiro de Software
Median $96K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Gestor de Engenharia de Software
Median $118K
Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at Rise People is Gestor de Engenharia de Software with a yearly total compensation of $118,286. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Rise People is $78,387.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Rise People

Empresas Relacionadas

  • FLIR Systems
  • BlackBerry QNX
  • Security Compass
  • Vidyard
  • MessageBird
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos