Riot Games
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Engenheiro de Software de Videojogos

Riot Games Engenheiro de Software de Videojogos Salários

A remuneração de Engenheiro de Software de Videojogos in United States na Riot Games varia de $141K por year para P1 a $371K por year para P5. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $247K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Riot Games. Última atualização: 10/8/2025

Média Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bónus
P1
Associate Software Engineer(Nível de Entrada)
$141K
$128K
$0
$13K
P2
Software Engineer
$189K
$156K
$5.8K
$27K
P3
Senior Software Engineer
$224K
$189K
$5.5K
$30.2K
P4
Staff Software Engineer
$289K
$231K
$0
$57.2K
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Quais são os níveis de carreira na Riot Games?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software de Videojogos na Riot Games in United States situa-se numa remuneração total anual de $370,510. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Riot Games para a função de Engenheiro de Software de Videojogos in United States é $235,000.

