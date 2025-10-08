A remuneração de Engenheiro de Software Full-Stack in United States na Riot Games varia de $140K por year para P1 a $292K por year para P4. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $215K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Riot Games. Última atualização: 10/8/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bónus
P1
$140K
$127K
$3K
$9.6K
P2
$193K
$162K
$1.3K
$29.2K
P3
$244K
$192K
$3.4K
$48.9K
P4
$292K
$228K
$7K
$57.9K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***