A remuneração de Technical Accountant in United States na Riot Games varia de $179K por year para P3 a $246K por year para P4. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Riot Games. Última atualização: 10/8/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bónus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
$179K
$148K
$0
$30.6K
P4
$246K
$219K
$0
$26.8K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
