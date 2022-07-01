Diretório de Empresas
Ridgemont Equity Partners
Ridgemont Equity Partners Salários

O salário da Ridgemont Equity Partners varia de $121,390 em remuneração total por ano para um Vendas na extremidade inferior a $278,600 para um Engenheiro de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Ridgemont Equity Partners. Última atualização: 11/29/2025

Vendas
$121K
Engenheiro de Software
$279K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Ridgemont Equity Partners é Engenheiro de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $278,600. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Ridgemont Equity Partners é $199,995.

Outros Recursos

