A remuneração de Engenheiro de Software Full-Stack in United States na Research Innovations totaliza $164K por year para Senior Software Engineer. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $173K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Research Innovations. Última atualização: 10/8/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bónus
Software Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$164K
$159K
$0
$5.3K
Principal Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***