Replicated Salários

O salário da Replicated varia de $170,000 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $245,000 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Replicated . Última atualização: 10/24/2025