Diretório de Empresas
Replicant
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa

Replicant Salários

O salário da Replicant varia de $73,738 em remuneração total por ano para um Vendas na extremidade inferior a $306,000 para um Engenheiro de Vendas na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Replicant. Última atualização: 8/29/2025

$160K

Seja Remunerado, Não Enganado

Negociámos milhares de ofertas e alcançamos regularmente aumentos de 30 mil dólares+ (por vezes 300 mil dólares+). Negoceie o seu salário ou o seu currículo revisto pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Engenheiro de Software
Median $103K
Designer de Produto
$84.3K
Gestor de Produto
$251K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

83 47
83 47
Vendas
$73.7K
Engenheiro de Vendas
$306K
Gestor de Engenharia de Software
$139K
Arquitecto de Soluções
$84.1K
Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Replicant, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)

Tens alguma questão? Pergunta à comunidade.

Visita a comunidade Levels.fyi para interagires com funcionários de diferentes empresas, obteres dicas de carreira e muito mais.

Visita Agora!

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Replicant é Engenheiro de Vendas at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $306,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Replicant é $103,013.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Replicant

Empresas Relacionadas

  • Microsoft
  • Apple
  • LinkedIn
  • Intuit
  • Snap
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos