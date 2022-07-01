Replicant Salários

O salário da Replicant varia de $73,738 em remuneração total por ano para um Vendas na extremidade inferior a $306,000 para um Engenheiro de Vendas na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Replicant. Última atualização: 8/29/2025
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Replicant, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)
