A remuneração total média de Analista Financeiro in Israel na Remitly varia de ₪313K a ₪445K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Remitly. Última atualização: 10/30/2025

Remuneração Total Média

₪354K - ₪403K
Israel
Intervalo Comum
Intervalo Possível
₪313K₪354K₪403K₪445K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na Remitly, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (6.25% trimestral)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Analista Financeiro na Remitly in Israel situa-se numa remuneração total anual de ₪444,725. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Remitly para a função de Analista Financeiro in Israel é ₪312,815.

