Remitly
Remitly Desenvolvimento de Negócios Salários

A remuneração total média de Desenvolvimento de Negócios in United States na Remitly varia de $408K a $571K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Remitly. Última atualização: 10/30/2025

Remuneração Total Média

$442K - $514K
United States
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$408K$442K$514K$571K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na Remitly, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (6.25% trimestral)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Desenvolvimento de Negócios na Remitly in United States situa-se numa remuneração total anual de $571,200. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Remitly para a função de Desenvolvimento de Negócios in United States é $408,000.

Outros Recursos