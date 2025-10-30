Diretório de Empresas
Reliance Industries Limited
Reliance Industries Limited Gestor de Design de Produto Salários

A remuneração total média de Gestor de Design de Produto in India na Reliance Industries Limited varia de ₹2.3M a ₹3.15M por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Reliance Industries Limited. Última atualização: 10/30/2025

Remuneração Total Média

₹2.49M - ₹2.96M
India
Intervalo Comum
Intervalo Possível
₹2.3M₹2.49M₹2.96M₹3.15M
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Quais são os níveis de carreira na Reliance Industries Limited?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Gestor de Design de Produto na Reliance Industries Limited in India situa-se numa remuneração total anual de ₹3,146,944. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Reliance Industries Limited para a função de Gestor de Design de Produto in India é ₹2,298,637.

