Diretório de Empresas
RELEX Solutions
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa

RELEX Solutions Salários

O salário da RELEX Solutions varia de $54,378 em remuneração total por ano para um Analista de Dados na extremidade inferior a $195,840 para um Engenheiro de Vendas na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da RELEX Solutions. Última atualização: 9/1/2025

$160K

Seja Remunerado, Não Enganado

Negociámos milhares de ofertas e alcançamos regularmente aumentos de 30 mil dólares+ (por vezes 300 mil dólares+). Negoceie o seu salário ou o seu currículo revisto pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Engenheiro de Software
Median $72.6K

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro DevOps

Gestor de Operações de Negócio
$142K
Atendimento ao Cliente
$134K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Analista de Dados
$54.4K
Gestor de Design de Produto
$83.8K
Gestor de Produto
$99.4K
Gestor de Projecto
$120K
Vendas
$158K
Engenheiro de Vendas
$196K
Gestor de Engenharia de Software
$83.3K
Arquitecto de Soluções
$116K
Gestor de Programa Técnico
$69.9K
Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at RELEX Solutions is Engenheiro de Vendas at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $195,840. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at RELEX Solutions is $107,890.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para RELEX Solutions

Empresas Relacionadas

  • Synology
  • Greenway Health
  • MariaDB
  • Verifone
  • Arcesium
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos