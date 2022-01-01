Diretório de Empresas
Relativity
Relativity Salários

O salário da Relativity varia de $102,060 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $298,500 para um Operações de Negócio na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Relativity. Última atualização: 10/25/2025

Engenheiro de Software
Software Engineer $102K
Advanced Software Engineer $120K
Senior Software Engineer $150K
Lead Software Engineer $178K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Gestor de Produto
Median $140K
Gestor de Engenharia de Software
Median $210K

Designer de Produto
Median $119K
Operações de Negócio
$299K
Gestor de Ciência de Dados
$217K
Cientista de Dados
$147K
Marketing
$168K
Cybersecurity Analyst
$145K
Investigador de UX
$110K
Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Cronograma de Aquisição

5%

ANO 1

15%

ANO 2

30%

ANO 3

50%

ANO 4

Tipo de Ações
Options

Na Relativity, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 5% adquire-se no 1st-ANO (5.00% anual)

  • 15% adquire-se no 2nd-ANO (15.00% anual)

  • 30% adquire-se no 3rd-ANO (30.00% anual)

  • 50% adquire-se no 4th-ANO (50.00% anual)

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Relativity é Operações de Negócio at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $298,500. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Relativity é $147,131.

