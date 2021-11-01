Reify Health Salários

Diretório de Empresas
Reify Health
O salário da Reify Health varia de $105,525 em remuneração total por ano para um Gestor de Produto na extremidade inferior a $161,000 para um Engenheiro de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Reify Health. Última atualização: 10/24/2025

Engenheiro de Software
Median $161K
Cientista de Dados
$147K
Gestor de Produto
$106K

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Reify Health é Engenheiro de Software com uma remuneração total anual de $161,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Reify Health é $147,360.

