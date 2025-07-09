Diretório de Empresas
Regus
Regus Salários

O salário da Regus varia de $37,253 em remuneração total por ano para um Gestor de Propriedades na extremidade inferior a $125,625 para um Gestor de Produto na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Regus. Última atualização: 10/25/2025

Gestor de Produto
$126K
Gestor de Propriedades
$37.3K
Vendas
$53.3K

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Regus é Gestor de Produto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $125,625. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Regus é $53,265.

