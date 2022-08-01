Regrow Salários

O salário da Regrow varia de $132,098 em remuneração total por ano para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade inferior a $223,875 para um Recursos Humanos na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Regrow . Última atualização: 10/25/2025