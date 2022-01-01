Diretório de Empresas
Regeneron
Regeneron Salários

O salário da Regeneron varia de $75,000 em remuneração total por ano para um Engenheiro Biomédico na extremidade inferior a $238,085 para um Arquitecto de Soluções na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Regeneron. Última atualização: 10/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Cientista de Dados
Median $210K
Engenheiro Biomédico
Median $75K
Engenheiro de Software
Median $105K

Engenheiro de Controlo
$89.6K
Analista de Dados
$109K
Gestor de Ciência de Dados
$199K
Engenheiro Electrotécnico
$117K
Fundador
$96.5K
Engenheiro Mecânico
$111K
Gestor de Produto
$199K
Gestor de Programa
$181K
Arquitecto de Soluções
$238K
Capitalista de Risco
$184K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Regeneron é Arquitecto de Soluções at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $238,085. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Regeneron é $117,316.

