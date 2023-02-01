Diretório de Empresas
Regalix
Regalix Salários

O salário da Regalix varia de $3,649 em remuneração total por ano para um Atendimento ao Cliente na extremidade inferior a $9,563 para um Analista de Dados na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Regalix. Última atualização: 10/25/2025

Atendimento ao Cliente
$3.6K
Analista de Dados
$9.6K
Engenheiro de Software
$7K

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Regalix é Analista de Dados at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $9,563. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Regalix é $6,978.

