Regalix Salários

O salário da Regalix varia de $3,649 em remuneração total por ano para um Atendimento ao Cliente na extremidade inferior a $9,563 para um Analista de Dados na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Regalix . Última atualização: 10/25/2025