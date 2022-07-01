Diretório de Empresas
Reflex Media
Reflex Media Salários

O salário da Reflex Media varia de $31,115 em remuneração total por ano para um Designer de Produto na extremidade inferior a $155,775 para um Gestor de Ciência de Dados na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Reflex Media. Última atualização: 10/24/2025

Gestor de Ciência de Dados
$156K
Designer de Produto
$31.1K
Engenheiro de Software
$109K

Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Reflex Media é Gestor de Ciência de Dados at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $155,775. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Reflex Media é $109,450.

Outros Recursos