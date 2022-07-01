Reflex Media Salários

O salário da Reflex Media varia de $31,115 em remuneração total por ano para um Designer de Produto na extremidade inferior a $155,775 para um Gestor de Ciência de Dados na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Reflex Media . Última atualização: 10/24/2025