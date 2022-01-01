Diretório de Empresas
REEF
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa

REEF Salários

O salário da REEF varia de $72,000 em remuneração total por ano para um Analista de Negócios na extremidade inferior a $225,106 para um Vendas na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da REEF. Última atualização: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Analista de Negócios
Median $72K
Gestor de Produto
Median $85K
Gestor de Projeto
$113K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Vendas
$225K
Engenheiro de Software
Median $80K
Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Cronograma de Aquisição

20%

ANO 1

20%

ANO 2

20%

ANO 3

20%

ANO 4

20%

ANO 5

Tipo de Ações
Options

Na REEF, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 5 anos:

  • 20% adquire-se no 1st-ANO (20.00% anual)

  • 20% adquire-se no 2nd-ANO (1.67% mensal)

  • 20% adquire-se no 3rd-ANO (1.67% mensal)

  • 20% adquire-se no 4th-ANO (1.67% mensal)

  • 20% adquire-se no 5th-ANO (1.67% mensal)

Tens alguma questão? Pergunta à comunidade.

Visita a comunidade Levels.fyi para interagires com funcionários de diferentes empresas, obteres dicas de carreira e muito mais.

Visita Agora!

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na REEF é Vendas at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $225,106. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na REEF é $85,000.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para REEF

Empresas Relacionadas

  • LogicGate
  • Mindbody
  • Chenega
  • Saviynt
  • Smarsh
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos