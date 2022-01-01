REEF Salários

O salário da REEF varia de $72,000 em remuneração total por ano para um Analista de Negócios na extremidade inferior a $225,106 para um Vendas na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da REEF. Última atualização: 11/14/2025
Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore
I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.
Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?
Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.
20%
ANO 1
20%
ANO 2
20%
ANO 3
20%
ANO 4
20%
ANO 5
Na REEF, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 5 anos:
20% adquire-se no 1st-ANO (20.00% anual)
20% adquire-se no 2nd-ANO (1.67% mensal)
20% adquire-se no 3rd-ANO (1.67% mensal)
20% adquire-se no 4th-ANO (1.67% mensal)
20% adquire-se no 5th-ANO (1.67% mensal)
Visita a comunidade Levels.fyi para interagires com funcionários de diferentes empresas, obteres dicas de carreira e muito mais.