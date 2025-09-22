Diretório de Empresas
A remuneração total média de Arquitecto de Soluções in United States na Reddit varia de $118K a $168K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Reddit. Última atualização: 9/22/2025

Remuneração Total Média

$134K - $159K
United States
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$118K$134K$159K$168K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Só precisamos de 3 mais Arquitecto de Soluções submissões na Reddit para desbloquear!

Convida os teus amigos e comunidade para adicionarem salários anonimamente em menos de 60 segundos. Mais dados significa melhores insights para candidatos a emprego como tu e a nossa comunidade!

Cronograma de Aquisição

100%

ANO 1

Na Reddit, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 1 anos:

  • 100% adquire-se no 1st-ANO (100.00% anual)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Reddit, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Reddit, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (6.25% trimestral)

Vesting Schedule 100% after year 1.



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Arquitecto de Soluções na Reddit in United States situa-se numa remuneração total anual de $167,900. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Reddit para a função de Arquitecto de Soluções in United States é $118,260.

