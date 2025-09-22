A remuneração de Engenheiro de Software in United States na Reddit varia de $148K por year para IC1 a $874K por year para IC6. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $405K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Reddit. Última atualização: 9/22/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
IC1
$148K
$138K
$10K
$0
IC2
$158K
$144K
$12.7K
$1K
IC3
$275K
$204K
$70.7K
$0
IC4
$436K
$252K
$181K
$2.9K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
100%
ANO 1
Na Reddit, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 1 anos:
100% adquire-se no 1st-ANO (100.00% anual)
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Reddit, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Reddit, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire-se no 1st-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire-se no 2nd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire-se no 3rd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire-se no 4th-ANO (6.25% trimestral)
