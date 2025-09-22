A remuneração de Vendas in United States na Reddit varia de $200K por year para IC1 a $318K por year para IC5. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $184K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Reddit. Última atualização: 9/22/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
IC1
$200K
$165K
$0
$35K
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$140K
$128K
$1.5K
$10.3K
IC4
$174K
$152K
$12K
$9.3K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
100%
ANO 1
Na Reddit, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 1 anos:
100% adquire-se no 1st-ANO (100.00% anual)
Vesting Schedule 100% after year 1.
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Reddit, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)
Vesting Schedule 100% after year 1.
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Reddit, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire-se no 1st-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire-se no 2nd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire-se no 3rd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire-se no 4th-ANO (6.25% trimestral)
Vesting Schedule 100% after year 1.
Títulos IncluídosSubmeter Novo Título