Reddit Salários

O salário da Reddit varia de $125,899 em remuneração total por ano para um Designer de Produto na extremidade inferior a $874,000 para um Engenheiro de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Reddit. Última atualização: 8/29/2025

Logótipo da Reddit

$20K

Engenheiro de Software
IC2 $159K
IC3 $266K
IC4 $416K
IC5 $478K
IC6 $874K

Engenheiro de Machine Learning

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Gestor de Produto
IC1 $384K
IC3 $211K
IC4 $316K
IC5 $445K
Cientista de Dados
IC3 $206K
IC4 $257K
IC5 $363K

Designer de Produto
IC1 $126K
IC4 $265K
IC5 $339K

Designer UX

Gestor de Engenharia de Software
Median $515K
Vendas
IC3 $176K
IC4 $175K
Gestor de Ciência de Dados
Median $450K
Investigador de UX
Median $260K
Analista Financeiro
Median $140K
Gestor de Projecto
Median $145K
Recrutador
Median $145K
Contabilista
Median $154K

Contabilista Técnico

Analista de Dados
$250K
Tecnólogo de Informação (TI)
$210K
Gestor de Programa
$201K
Analista de Cibersegurança
$222K
Arquitecto de Soluções
$147K

Arquiteto de Dados

Gestor de Programa Técnico
$176K
Cronograma de Aquisição

100%

ANO 1

Na Reddit, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 1 anos:

  • 100% adquire-se no 1st-ANO (100.00% anual)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Reddit, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Reddit, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (6.25% trimestral)

Vesting Schedule 100% after year 1.

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Reddit é Engenheiro de Software at the IC6 level com uma remuneração total anual de $874,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Reddit é $235,959.

Outros Recursos