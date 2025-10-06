Diretório de Empresas
Red Hat
  • Salários
  • Engenheiro de Software
  • L2
  • Ireland

Engenheiro de Software Nível

L2

Níveis na Red Hat

  1. L1Associate Software Engineer
  2. L2Software Engineer
  3. L3Senior Software Engineer
Média Anual Remuneração Total
€72,984
Salário Base
€59,799
Acções ()
€0
Bónus
€4,645

€141K

Últimas Submissões de Salários
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Outros Recursos