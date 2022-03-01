Reckitt Salários

Diretório de Empresas
A faixa salarial da Reckitt varia de $14,462 em remuneração total por ano para um Tecnólogo de Informação (TI) no limite inferior a $492,450 para um Vendas no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Reckitt. Última atualização: 8/21/2025

$160K

Marketing
Median $161K
Contabilista
$127K
Analista de Negócios
$20.2K

Analista de Dados
$33.1K
Analista Financeiro
$28.1K
Tecnólogo de Informação (TI)
$14.5K
Consultor de Gestão
$85.4K
Engenheiro Mecânico
$187K
Gestor de Produto
$114K
Gestor de Projeto
$31.9K
Vendas
$492K
Engenheiro de Software
$161K
Arquiteto de Soluções
$102K
Gestor de Programa Técnico
$93.2K
FAQs

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Reckitt, є Vendas at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $492,450. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Reckitt, становить $97,799.

