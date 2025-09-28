A remuneração de Engenheiro de Software in United States na realtor.com varia de $111K por year para T1 a $255K por year para T6. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $195K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da realtor.com. Última atualização: 9/28/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
T1
$111K
$109K
$147
$2K
T2
$140K
$126K
$6K
$7.8K
T3
$201K
$159K
$25.2K
$17K
T4
$223K
$173K
$26K
$24.2K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
