realtor.com
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

realtor.com Engenheiro de Software Salários

A remuneração de Engenheiro de Software in United States na realtor.com varia de $111K por year para T1 a $255K por year para T6. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $195K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da realtor.com. Última atualização: 9/28/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
T1
Software Engineer 1(Nível de Entrada)
$111K
$109K
$147
$2K
T2
Software Engineer 2
$140K
$126K
$6K
$7.8K
T3
Senior Software Engineer
$201K
$159K
$25.2K
$17K
T4
Staff Software Engineer
$223K
$173K
$26K
$24.2K
$160K

Seja Remunerado, Não Enganado

Negociámos milhares de ofertas e alcançamos regularmente aumentos de 30 mil dólares+ (por vezes 300 mil dólares+). Negoceie o seu salário ou o seu currículo revisto pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Salários de Estágio

Quais são os níveis de carreira na realtor.com?

Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na realtor.com in United States situa-se numa remuneração total anual de $349,249. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na realtor.com para a função de Engenheiro de Software in United States é $185,800.

Outros Recursos