realtor.com
  • Salários
  • Gestor de Produto

  • Todos os Salários de Gestor de Produto

realtor.com Gestor de Produto Salários

A remuneração de Gestor de Produto in United States na realtor.com varia de $247K por year para T3 a $294K por year para T7. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $285K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da realtor.com. Última atualização: 9/28/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
T2
Associate Product Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
T3
Product Manager
$247K
$208K
$10K
$29.6K
T4
Senior Product Manager
$216K
$165K
$19.6K
$31.7K
T5
Lead Product Manager
$288K
$223K
$26.3K
$39.1K
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Salários de Estágio

Quais são os níveis de carreira na realtor.com?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Gestor de Produto na realtor.com in United States situa-se numa remuneração total anual de $360,500. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na realtor.com para a função de Gestor de Produto in United States é $227,333.

