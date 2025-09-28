A remuneração de Gestor de Produto in United States na realtor.com varia de $247K por year para T3 a $294K por year para T7. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $285K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da realtor.com. Última atualização: 9/28/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
T2
$ --
$ --
$ --
$ --
T3
$247K
$208K
$10K
$29.6K
T4
$216K
$165K
$19.6K
$31.7K
T5
$288K
$223K
$26.3K
$39.1K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***