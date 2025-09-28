Diretório de Empresas
Realtek Semiconductor
Realtek Semiconductor Gestor de Projecto Salários

O pacote de remuneração in Taiwan mediano de Gestor de Projecto na Realtek Semiconductor totaliza NT$3.42M por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Realtek Semiconductor. Última atualização: 9/28/2025

Pacote Mediano
company icon
Realtek Semiconductor
Project Manager
Hsin-chu, TP, Taiwan
Total por ano
NT$3.42M
Nível
8
Base
NT$1.9M
Stock (/yr)
NT$0
Bónus
NT$1.52M
Anos na empresa
2 Anos
Anos exp
14 Anos
Quais são os níveis de carreira na Realtek Semiconductor?

NT$5.08M

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Gestor de Projecto na Realtek Semiconductor in Taiwan situa-se numa remuneração total anual de NT$5,207,790. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Realtek Semiconductor para a função de Gestor de Projecto in Taiwan é NT$3,308,468.

