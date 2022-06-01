Diretório de Empresas
Realogy
Realogy Salários

A faixa salarial da Realogy varia de $100,509 em remuneração total por ano para um Recursos Humanos no limite inferior a $185,925 para um Cientista de Dados no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Realogy. Última atualização: 8/24/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $176K
Cientista de Dados
$186K
Recursos Humanos
$101K

Tecnólogo de Informação (TI)
$111K
Designer de Produto
$140K
Recrutador
$129K
Arquiteto de Soluções
$159K
FAQs

O cargo mais bem pago reportado na Realogy é Cientista de Dados at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $185,925. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Realogy é $139,695.

