RBC Salários

O salário da RBC varia de $36,123 em remuneração total por ano para um Vendas na extremidade inferior a $201,000 para um Chefe de Gabinete na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da RBC. Última atualização: 10/24/2025

Engenheiro de Software
PL10 $50.4K
PL09 $58.9K
PL08 $80.7K
PL07 $110K
PL06 $121K
PL05 $118K

Engenheiro iOS

Engenheiro de Software Frontend

Engenheiro de Machine Learning

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Redes

Engenheiro de Software de Garantia de Qualidade (QA)

Engenheiro de Dados

Engenheiro DevOps

Engenheiro de Fiabilidade de Site

Analista de Negócio
PL10 $38.4K
PL09 $50.4K
PL08 $69.8K
PL07 $83.8K
PL05 $51.5K
Gestor de Produto
PL08 $85.3K
PL07 $101K
PL06 $128K

Cientista de Dados
PL08 $77.6K
PL07 $101K
PL06 $168K
Analista Financeiro
Median $64.3K

Risk Analyst

Designer de Produto
PL08 $77.1K
PL07 $102K

Designer UX

Gestor de Engenharia de Software
Median $127K
Analista de Dados
Median $57.7K
Gestor de Projecto
Median $71.1K
Banker de Investimento
Median $75.1K
Arquitecto de Soluções
Median $115K

Data Architect

Cloud Security Architect

Cybersecurity Analyst
Median $72.3K
Information Technologist (IT)
Median $64.7K
Investigador de UX
Median $86.7K
Actuário
Median $68.7K
Contabilista
Median $71K
Operações de Negócio
Median $51.1K
Atendimento ao Cliente
Median $38K
Marketing
Median $101K
Vendas
Median $36.1K
Gestor de Programa
Median $138K
Gestor de Operações de Negócio
Median $99K
Gestor de Programa Técnico
Median $100K
Gestor de Ciência de Dados
Median $82.1K
Assistente Administrativo
$38.3K
Desenvolvimento de Negócio
$44.7K
Chefe de Gabinete
$201K
Desenvolvimento Corporativo
$110K
Designer Gráfico
$48.9K
Recursos Humanos
$200K
Jurídico
$56.8K
Consultor de Gestão
$44.4K
Operações de Marketing
Median $69.5K
Gestor de Parcerias
$113K
Gestor de Design de Produto
$164K
Redactor Técnico
$45.2K
Recompensas Totais
$95.6K
Capitalista de Risco
$121K
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na RBC, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na RBC é Chefe de Gabinete at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $201,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na RBC é $79,163.

