Rapyd
Rapyd Engenheiro de Software Salários

O pacote de remuneração in United Arab Emirates mediano de Engenheiro de Software na Rapyd totaliza AED 441K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Rapyd. Última atualização: 10/27/2025

Pacote Mediano
company icon
Rapyd
Backend Software Engineer
Dubai, DU, United Arab Emirates
Total por ano
AED 441K
Nível
Backend Developer
Base
AED 441K
Stock (/yr)
AED 0
Bónus
AED 0
Anos na empresa
2 Anos
Anos exp
5 Anos
Quais são os níveis de carreira na Rapyd?
Block logo
+AED 213K
Robinhood logo
+AED 327K
Stripe logo
+AED 73.5K
Datadog logo
+AED 129K
Verily logo
+AED 80.8K
Últimas Submissões Salariais
Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Backend

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na Rapyd in United Arab Emirates situa-se numa remuneração total anual de AED 516,795. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Rapyd para a função de Engenheiro de Software in United Arab Emirates é AED 431,998.

Outros Recursos