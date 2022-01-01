Diretório de Empresas
Ramp Salários

O salário da Ramp varia de $76,380 em remuneração total por ano para um Atendimento ao Cliente na extremidade inferior a $595,400 para um Engenheiro de Software na extremidade superior.

Engenheiro de Software
New Grad Software Engineer $186K
Software Engineer $299K
Senior Software Engineer $409K
Staff Software Engineer $595K

Engenheiro de Software Frontend

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Designer de Produto
Median $189K

Designer UX

Web Designer

Recrutador
Median $135K

Gestor de Produto
Median $275K
Marketing
Median $200K

Gestor de Marketing de Produto

Operações de Negócio
$149K
Analista de Negócio
$261K
Atendimento ao Cliente
$76.4K
Cientista de Dados
$161K
Recursos Humanos
$333K
Vendas
$258K
Cybersecurity Analyst
$291K
Gestor de Engenharia de Software
$269K
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Ramp, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Ramp é Engenheiro de Software at the Staff Software Engineer level com uma remuneração total anual de $595,400. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Ramp é $259,416.

Outros Recursos